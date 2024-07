Palermo, sarà un weekend movimentato: da Nikolaou a Pigliacelli, tutte le trattative in dirittura d'arrivo

L'inizio della prossima settimana potrebbe vedere una prima rivoluzione nell'organico del Palermo: in questi giorni, infatti, dovrebbero arrivare alcune ufficialità sia in entrata che in uscita.

Finora l'unico innesto annunciato dal club è stato quello di Gomis dal Rennes, ma dopo una settimana di trattative e attese di conferme da Manchester ora i tasselli dovrebbero iniziare a muoversi.

La prima ufficialità dovrebbe essere quella di Dimitrios Nikolaou, che potrebbe firmare in giornata: contestualmente i rosa comunicheranno le cessioni allo Spezia di Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio, i cui nomi non sono stati inseriti nell'elenco dei numeri di maglia provvisori.

C'è invece quello di Mirko Pigliacelli (nella foto), che peraltro si è allenato con il resto del gruppo in mattinata, ma per il suo trasferimento a Catanzaro mancano davvero pochi dettagli: una volta chiuso l'affare l'estremo difensore svolgerà le visite mediche con i giallorossi e, dopo la firma, il Palermo ne comunicherà la cessione (difficile che ciò avvenga prima di domenica).