Soleri-Palermo, è finita: l'attaccante fa le visite con lo Spezia

Il re dei subentrati è pronto per un nuovo trono: Edoardo Soleri lascia il Palermo ed è pronto per firmare con lo Spezia, con cui sta già svolgendo le visite mediche. La punta, così come Giuseppe Aurelio, ha lasciato nella serata di ieri (10 luglio) il ritiro di Livigno ed è pronto a trasferirsi in Liguria in cambio di Dimitrios Nikolaou (anche per lui mancano solo firma e ufficialità): allo Spezia andrà anche un conguaglio da 500mila euro.

Il terzino andrà agli "aquilotti" in prestito con diritto di riscatto, mentre per Soleri è previsto il passaggio a titolo definitivo: la sua storia con il Palermo si chiude con 22 gol in 110 partite, lasciando un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi per l'impegno che ha sempre messo e per l'attaccamento alla maglia.

Tantissime le volte in cui la forza fisica e l'intelligenza tattica di cui dispone hanno dato un contributo fondamentale alle partite del Palermo: l'apporto di Soleri va al di là delle reti, anche se negli occhi del popolo rosanero rimarranno impresse per sempre la stoccata vincente nei quarti dei play-off di Serie C contro l'Entella, così come la capocciata imperiale contro la Reggina (prima marcatura in B per lui) e la doppietta di gennaio a Modena.