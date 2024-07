Speciale ritiro, il Palermo suda a Livigno e chiude due colpi: Nikolaou e Pierozzi

Il Palermo suda a Livigno, mentre il ds Morgan De Sanctis e gli altri uomini mercato continuano a lavorare per rafforzare l’organico. Dopo il rinnovo di Segre, si va verso la chiusura per il difensore centrale Nikolaou che il tecnico dei rosa Dionisi ha già allenato. La trattativa prevede la cessione ai liguri, a titolo definitivo, di Soleri e di Aurelio in prestito con diritto di riscatto, più un conguaglio di mezzo milione. L’altro affare in dirittura di arrivo è quello per il terzino della Fiorentina Pierozzi, che ha chiuso l’ultima stagione alla Salernitana.

Nel video una parte della conferenza stampa di Segre