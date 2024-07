Il Palermo ha preso il portiere da affiancare a Desplanches: è il senegalese Gomis, esperto della Serie B

Il Palermo ha il portiere da affiancare a Desplanches. Si tratta di Alfred Gomis, che conosce bene la Serie B e può garantire un supporto importante a Desplanches nel suo percorso di crescita.

Il senegalese, classe 1993, arriverà a costo zero dal Rennes, con cui aveva ancora un anno di contratto e dal quale è in procinto di liberarsi: è lui il dodicesimo su cui punta De Sanctis, che da esperto del ruolo ha scelto un portiere da 46 partite in Serie A, 148 in B e 15 in Nazionale, con la quale l’opportunità di essere presente al Mondiale 2026 è più valida che mai.

Gomis arriva a Palermo con la consapevolezza di essere chiamato a un ruolo da comprimario, ma anche di avere attorno un ambiente pronto a lanciarlo in qualsiasi momento: se le condizioni di Desplanches non dovessero essere ancora perfette nei primi giorni di ritiro (si è infortunato nella semifinale play-off di andata con il Venezia), potrebbe essere proprio il senegalese a prenderne il posto. La firma è attesa nei prossimi giorni e potrebbe arrivare a breve distanza da quella di Nikolaou: saranno loro i primi colpi in entrata di De Sanctis.