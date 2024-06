Palermo, per la corsia il nome nuovo è Carissoni del Cittadella: è l'autore dell'assist per il gol di Pandolfi al Barbera

Il rafforzamento della corsia mancina, soprattutto fronte esterni bassi, è tra le priorità del Palermo per il 2024/25: Aurelio non ha convinto, così al suo posto si punterà su un profilo che conosca la Serie B e sia affidabile in fase sia difensiva che offensiva. Il nome nuovo è Carissoni (nella foto contro Insigne), terzino del Cittadella che ha fatto ammattire i rosa in entrambi i confronti dello scorso campionato con tanto di assist per il gol di Pandolfi all'ultimo respiro della sfida del Barbera: Gorini non vorrebbe privarsene, ma in quella fascia è già arrivato l’ex Palermo Masciangelo con ambizioni di un posto da titolare. In alternativa a Carissoni, in scadenza tra dodici mesi e oggetto di sondaggi anche dalla Serie A e dalla Salernitana, è più viva che mai la pista che porta a Di Chiara del Parma.

Nei prossimi giorni potrebbe diventare molto caldo l’asse con il Catanzaro: se Fulignati è il profilo più intrigante per la porta, Vandeputte lo è per il comparto esterni. C’è ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta: i giallorossi vogliono tra i 3,5 e i 4 milioni di euro, il Palermo punta a non spenderne più di 3 anche con l’inserimento di una contropartita (Di Mariano e Soleri i nomi più accreditati). Il belga, re degli assist nell’ultima Serie B a quota 14, potrebbe essere un colpo fondamentale per dare imprevedibilità a un reparto che nell’ultima stagione ha faticato troppo: andrà battuta la concorrenza del Frosinone, mentre la Cremonese si è tirata fuori con l’acquisto di Felici.