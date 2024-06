Palermo, c’è subito un bivio per Roberto Insigne

Una stagione deludente da riscattare, una collocazione tattica definitiva da trovare e una piazza da conquistare. La lista degli obiettivi di Roberto Insigne (nella foto di Tullio Puglia) per la nuova stagione è composta da questi propositi e il sogno è realizzarli a Palermo, magari con una promozione recitando lo stesso ruolo da protagonista che aveva a Frosinone nel 2022/23, ma la società non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e Dionisi non avrà modo di valutarlo prima del ritiro.

Le riflessioni del tecnico non saranno semplici, perché il giocatore è un valore aggiunto e in Serie B ha dimostrato a più riprese di saper recitare un ruolo da protagonista in realtà ambiziose; tuttavia, perché ciò accada pure in rosanero servirà un approccio più propositivo ed efficiente rispetto alla stagione appena conclusa, chiusa da Insigne con il magrissimo bottino di due gol e tre assist. Quando il Palermo lo aveva acquistato dodici mesi fa, aveva visto in lui un profilo con grandi abilità nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia destra; tali doti si sono viste però solo a sprazzi, con una partita superba del numero 11 contro il Pisa a dicembre circondata da numerose apparizioni in cui la sua presenza in campo è stata letteralmente impalpabile.

La palla adesso passa a Dionisi e De Sanctis. Il primo dovrà decidere se Insigne potrà ancora essere funzionale al progetto rosanero: il modulo prediletto dell’ex Frosinone è il 4-3-3, cosicché se il tecnico dovesse puntare su altro (l’alternativa più concreta è il 4-3-1-2) diventerebbe difficile trovargli un posto nell’undici titolare. Al neo direttore sportivo spetterà invece il compito di studiare eventuali soluzioni dal mercato: Insigne ha ancora due anni di contratto e un ingaggio abbastanza pesante per i parametri della Serie B, due elementi che insieme al rendimento negativo nel 2023/24 rendono il suo profilo poco appetibile per le squadre cadette; in più ogni nuovo innesto, a prescindere dal reparto di riferimento, andrà valutato con la massima attenzione per non ripetere gli errori delle scorse stagioni, quando giocatori accolti come potenziali campioni e trascinatori verso la promozione hanno deluso malamente le attese della piazza.