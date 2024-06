Il Palermo ammaina le ultime bandiere

Per i tifosi più nostalgici questa non sarà un’estate particolarmente felice: mai come adesso infatti il Palermo sembra pronto ad ammainare le ultime bandiere che hanno dato un contributo fondamentale al ritorno in Serie B nel 2022. Solo in quattro sono sopravvissuti a quella stagione: Brunori, Soleri, Buttaro e Marconi, cui si aggiungono Damiani e Fella di rientro dai rispettivi prestiti. Nessuno di loro al momento ha la certezza di essere nell’organico rosanero nel 2024/25: alcuni sono già fuori dal progetto, altri sono pronti a cambiare aria e hanno già ricevuto offerte.

Brunori, Buttaro, Marconi e Damiani erano tra i pilastri dell’undici con cui Baldini superò di slancio nei play-off di C Triestina, Entella, Feralpisalò e Padova; Soleri e Fella, pur partendo con il grado di riserve, altro non erano che titolari aggiunti che contribuivano con gol e leadership alla scalata dei rosa. Il numero 9, che ha espresso al club la volontà di tentare un’esperienza nella massima serie, fu il padrone indiscusso dell’annata in C: arrivato in sordina e con numeri poco incoraggianti nei primi mesi a Palermo, riuscì a chiudere con 29 gol tra campionato e play-off per poi segnarne 17 a testa nelle due successive stagioni tra i cadetti. Buttaro si è imposto nel ruolo di terzino destro con corsa e personalità, ma in B non è riuscito a ripetersi trovando sempre poco spazio; Marconi andrà in scadenza di contratto tra 16 giorni, ma pure lui di campo non ne ha visto granché anche in seguito a prestazioni tutt’altro che ottimali. Tra tutti è lui il più longevo in rosanero, dove è arrivato nel 2020 dopo la promozione in C: lascia dopo 108 partite, 4 gol e un salvataggio strepitoso nella finale play-off di andata con il Padova. Damiani ha qualche chance di permanenza dopo una buona stagione con la Juventus Next Gen, ma le valutazioni spetteranno al City Group che sarà chiamato a rinnovare il centrocampo dopo un’annata con tante difficoltà: il suo innesto a gennaio 2022 era stato fondamentale per dare più equilibrio alla mediana di Baldini.