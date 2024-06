Il mercato del Palermo: riflettori accesi su Ferrari e Defrel, il Brescia bussa per Soleri

È ancora presto per capire se tra i rosa e i neroverdi si aprirà un asse di mercato, ma alcuni nomi potrebbero risultare appetibili sia come opportunità sia come ritorni di fiamma. Ferrari e Defrel, ad esempio, si apprestano a lasciare gli emiliani per la scadenza del contratto: il primo finora ha rifiutato le proposte di rinnovo e piace anche a Venezia e Como, che potrebbero garantirgli una nuova avventura in massima serie; per il secondo l’ipotesi più concreta è un ritorno in Francia, ma la sua tecnica fa ancora comodo a tante squadre cadette e il Palermo potrebbe tenere d’occhio la situazione. Entrambi rappresentano quei profili di esperienza (32 anni per entrambi) con cui tentare la scalata alla promozione.

Iniziata l’era Dionisi, è già tempo delle prime valutazioni di mercato: il nuovo tecnico, insieme a De Sanctis, incontrerà presto i vertici societari e Bigon per definire una strategia che permetta al Palermo di arrivare già con qualche scossone in organico al ritiro di luglio. Il tecnico potrebbe anche vagliare qualche profilo in uscita dal Sassuolo, club che ha guidato per due stagioni e mezzo.

Il jolly dalle file neroverdi potrebbe essere una suggestione che a giugno 2023 aveva sfiorato i rosa, prima che si puntasse su profili diversi: eppure, Mulattieri, che pure non ha reso granché con Dionisi, vuole voltare pagina dopo una stagione negativa e potrebbe farlo cambiando aria, con tanti club alla finestra. Nel 2022/23 è stato tra i protagonisti del ritorno in Serie A del Frosinone, chissà che il suo profilo non possa far gola al Palermo (benché il City Group non abbia interesse a partecipare ad aste).

Nelle file dei ciociari tiene banco anche la situazione di Caso: i rosa lo avevano cercato a gennaio, virando poi su Verde e infine su Traorè, e il fantasista è rimasto a Frosinone, venendo però estromesso dall’organico per motivi disciplinari. Il suo sarà uno dei nomi più caldi in Serie B quest’estate e non è da escludere un ritorno di fiamma da viale del Fante. Nel ruolo di esterno sinistro il Palermo ha già sondato il terreno per Vandeputte (Catanzaro) ed Esposito (Inter), ma entrambi hanno richieste in A e sognano il salto di categoria dopo l’ottima annata tra i cadetti. Altro nome che tiene banco in attacco è Borrelli, al momento in un limbo tra Brescia e Frosinone (le «rondinelle» hanno un’opzione per il riscatto, ma il rapporto tra le parti si è incrinato), mentre in difesa piace Cacace dell’Empoli. Per quanto riguarda le uscite il club di Cellino è tornato a valutare Soleri, su cui si muove anche lo Spezia.