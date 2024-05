Palermo, Zanetti sempre più vicino. Ma il nuovo ds rimane un rebus

Al suono della campana del mercato il Palermo vuole arrivarci con le idee già chiare, dando le chiavi della nuova squadra a un allenatore e un direttore sportivo in discontinuità con quanto c’è stato finora: entro la fine della prossima settimana potrebbero arrivare gli addii di Mignani e Rinaudo, ma se per il futuro tecnico la strada sembra già tracciata lo stesso non si può dire per l’altro incarico.

I contatti tra Zanetti e il City Group sono diventati sempre più fitti negli ultimi giorni: l’ex allenatore dell’Empoli, con cui ha un contratto fino al 2026 che però potrebbe essere rescisso a stretto giro, spinge per insediarsi sulla panchina rosanero e l’affare dovrebbe chiudersi a prescindere da quello che sarà il nuovo direttore sportivo. Rinaudo è in uscita, ma sembrerebbero non essere andate a buon fine le interlocuzioni con Petrachi che era stato sondato

Un servizio completo di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia in edicola oggi