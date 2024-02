Palermo, trattativa col Frosinone per Bàez: si cerca un esterno

Nicola Valente ha già salutato i suoi compagni di squadra e partirà oggi verso Padova. Nella giornata di ieri le parti hanno trovato l’accordo definitivo per la cessione dell’esterno offensivo in Serie C. Ora, il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, è alla ricerca di un’ala offensiva da inserire nel tridente (orfano di una pedina dopo la partenza di Nick).

Il nome nuovo è quello di Jaime Bàez, attaccante classe 1995 del Frosinone. Il giocatore Uruguaiano è in uscita dal club laziale, con cui ha collezionato quest’anno 10 presenze (di cui 6 da titolare) impreziosite da 1 gol e 1 assist. Già avviati i contatti con Guido Angelozzi, direttore sportivo dei gialloblù, anche perché i rosanero hanno fretta di chiudere visto che il mercato terminerà giovedì sera alle 20.

Quello di Bàez è però solo uno dei nomi per cui il Palermo sta lavorando intensamente. Nel mirino del club ci sono infatti anche altri profili; si tratta di Mirco Antonucci (24 anni) e l’ex rosanero Salvatore Elia (24 anni), entrambi dello Spezia. Diciannove presenze per il primo, 18 per il secondo in questo campionato. Uno trequartista con ampie capacità di adattamento nel ruolo di esterno destro o sinistro, l’altro ala offensiva purissima. In alternativa, il club rosanero valuta anche una soluzione “interna” dalla Galassia City, in pieno stile Gomes che arrivò nel gong del calciomercato estivo (nel 2022). Da non escludere, infine, la possibilità che il Palermo abbia chiuso il suo mercato in entrata.