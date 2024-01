Diakité, visite già fatte: ora è atteso a Palermo

Diakité è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Il terzino francese classe 2000 nella giornata di ieri ha svolto le consuete visite mediche di rito ed è atteso in città tra oggi e domani. Una volta completato l’iter burocratico per il suo tesseramento, con tanto di firma sul suo nuovo contratto, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rosanero. Il club di viale del Fante spera di completare il tutto per poter mettere subito l’ormai ex Ternana alla corte di Corini, che dovrebbe quindi riuscire ad averlo a disposizione per la sfida di venerdì sera contro il Catanzaro. Un affare che porterà il Palermo a versare nelle casse delle «fere» circa un milione e mezzo, che potranno diventare quasi due con i bonus previsti nell’accordo. Difficile, ovviamente, un suo impegno dal primo minuto contro i calabresi, più probabile che vada in panchina, come accaduto a Ranocchia nello scorso match vinto per 4-2 al Barbera.

Vero e proprio jolly difensivo, Diakité, dovrà comunque giocarsi il posto con Graves, che nelle ultime cinque gare da titolare ha comunque fatto bene, realizzando anche un gol nel 3-3 di Como. Il difensore danese, che nasce come centrale, rappresenta quindi una buona, ottima e valida soluzione. In uscita, Mateju ieri ha raggiunto La Spezia per sostenere le visite mediche. Controlli che hanno avuto esito positivo e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio del calciatore ceco, con tanto di primo allenamento sotto la direzione del suo nuovo tecnico D’Angelo. Se il futuro di Soleri è ormai chiaro, con il centravanti che proseguirà la sua avventura in rosanero, dopo il lungo corteggiamento da parte di diverse società di Serie B, chi è ancora in bilico è Valente. L’esterno ex Carrarese, seppur abbia suscitato l’interesse di vari club di C preferirebbe trovare una soluzione nella categoria in cui è attualmente, oppure rimanere nel capoluogo siciliano per questi ultimi sei mesi (il suo contratto scade il 30 giugno), completando un percorso con la maglia del Palermo iniziato nell’estate del 2020: tre anni e mezzo densi di ottimi risultati e una splendida vittoria dei play-off di C da assoluto protagonista. Tornando alle possibili entrate l’unica casella da occupare potrebbe essere quella di un nuovo esterno d’attacco. Il nome nel taccuino dei rosanero è sempre quello di Caso del Frosinone. L’attuale numero 10 dei ciociari difficilmente rimarrà in gialloblù e, nonostante la voglia di provare a continuare a misurarsi con la Serie A, è probabile che negli ultimi giorni decida di accettare la corte di una tra Cremonese e proprio Palermo.