Palermo, salgono le quotazioni di Caso ma l’affare Amian non si sblocca

Il Palermo accelera sul mercato e prova a consegnare a Corini tre pedine subito pronte per riuscire a rilanciare le ambizioni della squadra, reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Cittadella. L’affare Ranocchia è chiuso, definito e blindato. Mancano solamente gli ultimi tre step: le visite mediche (inizialmente erano previste ieri, ma saranno svolte a Torino oggi), la firma sul contratto e l’arrivo in città, previsto a metà settimana. Poi l’ex Empoli diventerà a tutti gli effetti un giocatore rosanero e dovrebbe riuscire ad essere anche a disposizione per il Modena.

La novità è, invece, relativa all’attacco. Il Palermo si sarebbe inserito nella corsa a Caso del Frosinone: dopo che nelle scorse settimane c’era stato qualche semplice contatto, adesso le parti avrebbero intensificato il dialogo. Sul calciatore è forte la Cremonese, che tratta da settimane con entourage del giocatore e club proprietario del suo cartellino. L’attuale numero 10 gialloblù, fin qui, non ha trovato grande spazio nella massima serie, ma nella scorsa stagione era stato uno dei protagonisti della promozione dei ciociari in Serie A con Lucioni e Insigne, che ritroverebbe qualora dovessero realmente arrivare in Sicilia. Sullo sfondo sempre l’ipotesi Seck del Torino.

Da sciogliere ancora, invece, il nodo relativo al terzino destro. La trattativa per Amian dello Spezia, seppur il Palermo abbia messo sul piatto un’offerta importante sia per la società ligure che per il difensore francese, non è semplice e il Bologna continua il suo pressing. Il classe 1998, ovviamente, è affascinato da un possibile ritorno in Serie A e oltretutto ritroverebbe come tecnico anche Thiago Motta, avuto proprio allo Spezia nella massima serie, che lo ha già contattato per provare a sbloccare la situazione. Il problema ruota attorno alla formula del trasferimento: i liguri spingono per il titolo definitivo (cosa che offre il Palermo), mentre il Bologna preferirebbe il prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Tramontata definitivamente la pista che portava a Verde, sempre dello Spezia, che si è accasato al Cagliari, dopo che era anche stato proposto al Palermo nell’ambito di uno scambio con Soleri come contropartita. Proprio il n. 27 è uno dei pezzi pregiati dei rosanero e continua a restare nei taccuini di Modena e Pisa, con i «canarini» che sono in vantaggio sui nerazzurri. Infine, Valente sempre più vicino all’Avellino.

Nella foto Kelvin Amian