Paura per Demba Seck: l’obiettivo di mercato del Palermo si è schiantato con la sua Mercedes

Paura per Demba Seck del Torino. Il giocatore, tra gli obiettivi di calciomercato del Palermo, è rimasto vittima di un incidente stradale. Alle ore 3 della scorsa notte, l’attaccante granata si sarebbe schiantato contro due pali della luce, letteralmente abbattuti, in via Pietro Cossa a Torino.

Solo un grande spavento, per fortuna: il giocatore è infatti rimasto illeso, ma avrebbe rifiutato le cure mediche il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’impatto è stato molto intenso, ma ha provocato danni solo all’autovettura. Il classe 2001 del Torino è al centro delle voci di mercato, con i rosanero che hanno effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Quest’anno 10 presenze per Seck, di cui una in Coppa Italia. Solo 5 volte, tuttavia, è sceso in campo dall’inizio con lo 0 nelle voci gol e assist.