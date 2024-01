Palermo, Ndour del Psg nel mirino: per Ranocchia si chiude nelle prossime 48 ore

City Group e la linea verde improntata sui giovani talenti. Il Palermo segue con grande attenzione Cher Ndour del Paris Saint Germain e ha manifestato già il suo interesse. Non l’unico in giro per il mondo certamente, ma vivo e concreto. Quest’anno 4 presenze di cui una in Coupe de France (la coppa nazionale) e tre in campionato. In bacheca anche un assist per il giovanissimo centrocampista allenato da Luis Enrique. Appena 19 anni e un futuro tutto da scrivere, nato a Brescia ma di origini senegalesi.

Giocatore di prospettiva, nel giro della nazionale U21, con cui ha collezionato 5 presenze quest’anno. Nella stagione 2022-2023 ha giocato con il Benfica Primavera ma ha esordito anche in prima divisione contro il Vitoria Guimaraes. Per lui, anche le emozioni della Champions League.

Quella colonna sonora unica, sentita agli ottavi di finale (gara di ritorno) contro il Club Bruges e nel doppio confronto ai quarti di finale contro l’Inter di Simone Inzaghi. Non è mai sceso in campo ma ha assaporato la tensione delle grandi notti europee. Il Psg crede molto nelle sue potenzialità, tanto da fargli firmare un contratto valido fino al giugno 2028. Ndour ha però trovato poco spazio e potrebbe essere ceduto in prestito.

Sulle sue tracce, come detto, c’è il Palermo in serie B. L’interesse è concreto e chissà che nei prossimi giorni non nasca una vera e propria trattativa.

Intanto a centrocampo, si avvia verso la conclusione quella per Filippo Ranocchia dell’Empoli. Ieri (8 gennaio) si era registrato l’inserimento del Cagliari, ma oggi gli agenti del giocatore saranno nella sede della Juventus per chiudere con i siciliani, che avevano già in pugno il centrocampista (quest’anno 9 presenze all’Empoli in serie A). Nelle prossime 48 ore dovrebbero davvero chiudersi una trattativa che si stava facendo complicata. Arriverà a titolo definitivo e dovrebbe firmare un contratto fino al 2028; nelle casse della Juventus, tra parte fissa e bonus, andranno circa 3,5 milioni di euro. Un investimento importante per il classe 2001, che ha già le valigie pronte destinazione Palermo. La priorità per Corini resta però sempre un terzino destro.

In questo senso c’è stata una richiesta d’informazioni per Kelvin Amian dello Spezia. Il classe 1998 ha però tante richieste anche in serie A, dove Genoa, Cagliari e Bologna si sono fatte avanti. Anche in Francia, il Nantes ha avanzato pretese importanti.

Sul fronte uscite, i nomi caldi sono sempre quelli di Soleri e Marconi. L’attaccante romano del Palermo è richiesto da mezza serie B e l’ultima squadra a farsi avanti è stata il Brescia, da cui invece i rosanero vorrebbero Cistana per rinforzare il reparto difensivo. Per il centrale, invece, non ci sono grosse novità: solo una serie di sondaggi e chiamate ricevute dall’agente, Stefano Lombardi, ma nessuna trattativa davvero nel vivo. Dopo l’ingenuità commessa contro il Como, Marconi ha ricevuto dal giudice sportivo tre giornate di squalifica, di cui una già scontata contro la Cremonese. Salterà anche Cittadella e Modena, per rientrare quindi contro il Catanzaro giorno 26 gennaio. Un periodo non proprio tranquillo per il brianzolo, tra campo e mercato.

Sempre nel taccuino di tanti direttori sportivi c’è anche Nicola Valente, richiesto da Catania, Triestina e Avellino in serie C. In serie B c’è sempre il Sudtirol a corteggiarlo anche se al momento non è arrivata alcuna offerta concreta dagli altoatesini. Per lui così come per Marconi e Mateju, tutti e tre con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Tra nomi nuovi nella lista degli obiettivi e possibili partenti, la (quasi) certezza si chiama Filippo Ranocchia.