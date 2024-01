Il mercato del Palermo, caccia all'esterno: spunta il nome di Sansone dopo quelli di Caso e Zerbin

È ufficialmente aperta la sessione invernale di calciomercato, che consente alle formazioni di rinforzare i propri organici per migliorare quanto costruito in estate. Un mese, come sempre, pieno di intrecci e possibili operazioni, anche se di denaro in circolazione se ne vede poco e le società puntano soprattutto agli scambi. Il Palermo ha l’obiettivo di puntellare la sua rosa, che fin qui ha consentito alla squadra di Eugenio Corini - al netto di un mese nero - di restare comunque aggrappata alle zone altissime della classifica, con i rosanero che distano solamente tre punti dal secondo posto, l’ultimo che garantisce la promozione diretta in Serie A.

L’intenzione della società di viale del Fante è quella di inserire due-tre elementi subito pronti e in grado di dare un immediato contribuito per il raggiungimento dei traguardi che si sono prefissati i vertici della società a inizio stagione. La priorità, come più volte sottolineato, riguarda il ruolo di terzino destro, dove Mateju, fin qui il titolare, è in scadenza il prossimo 30 giugno e - nonostante il club rosanero vanti l’opzione per il rinnovo di un ulteriore anno - l’intenzione non sembra esser quella di proseguire ancora insieme. Al momento l’ipotesi più accreditata, o forse più semplice, sarebbe quella di provare a monetizzare qualcosa dalla cessione del jolly difensivo ceco o inserirlo per riuscire ad arrivare a qualche altro profilo.

I nomi che circolano sono tutti stati sondati dal Palermo: da Salim Diakitè della Ternana, fino a Lorenzo Dickmann del Brescia, Lorenzo Venuti del Lecce e Niccolò Pierozzi della Fiorentina, anche se quest’ultimo sembra essere ormai ad un passo dalla Cremonese. Per quanto concerne sempre il reparto difensivo, in uscita non dovrebbe esserci nessun altro giocatore, a meno che non sia uno di loro (Nedelcearu o Marconi) a chiedere di andar via. A quel punto potrebbe anche riaprirsi l’ipotesi Andrea Cistana, in rottura con il Brescia e già seguito con insistenza nella scorsa finestra trasferimenti.

Il centrocampo è il reparto nel quale le coppie sono formate e hanno dimostrato di essere competitive e affidabili. Nonostante questo, però, qualora dovesse presentarsi l’occasione, il Palermo sarebbe pronto a coglierla, soprattutto qualora dovesse trattarsi di calciatori nati dal 2000 in poi e quindi che non andrebbero ad intaccare la lista degli over, attualmente piena.

In avanti possibile addio per Valente, in scadenza e con diverse richieste da B e soprattutto Serie C, con il suo posto che potrebbe essere preso da un calciatore in grado di poter giocare in entrambe le fasce dell’attacco, così da potersi giocare il posto con Di Francesco, Insigne e Di Mariano. Tra questi potrebbero esserci Giuseppe Caso del Frosinone e Nicola Sansone del Lecce, entrambi a caccia di continuità (solo due presenze da titolari) o Alessio Zerbin del Napoli, che fin qui ha collezionato 5 presenze per un totale di 90 minuti giocati e potrebbe arrivare in Sicilia anche con la formula del prestito.

Infine, sondaggio del Pisa per Soleri. Il centravanti romano fin qui ha totalizzato 12 presenze, solo una da titolare, riuscendo a realizzare un gol con la Reggiana e fornire un assist contro la Feralpisalò.