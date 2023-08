Palermo, l'ex Elia ad un passo da una big della serie B: firmerà con lo Spezia

Trova squadra l’ex Palermo Salvatore Elia. Sperava tanto di poter restare in rosanero, come lui stesso aveva lasciato intendere in un suo post su Instagram pubblicato il 22 maggio: “Spero di rivedervi presto, anche se non so cosa riserverà il futuro”.

Adesso, a due giorni dalla fine del calciomercato, questo è ben delineato. Sarà ancora in serie B, ma con la maglia dello Spezia. L’Atalanta, proprietaria del cartellino del giocatore, ha quasi trovato l’accordo definitivo per il suo passaggio in Liguria. La squadra di Alvini accoglierà, probabilmente nella giornata di domani, l’esterno offensivo classe 1999. Un acquisto che serviva dopo la cessione di Holm (ormai certa, destinazione Atalanta). Al Palermo una stagione sfortunata, condizionata dalla rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori dalla decima alla trentottesima giornata. Quel maledetto 11esimo minuto della sfida contro il Cittadella (0-0), allo stadio Renzo Barbera, che stravolse i piani del ragazzo, ma anche dei rosanero che dovettero lanciare Valente (poi autore di un ottimo campionato).

La dirigenza rosanero decise di non riscattarlo né di puntare su di lui successivamente con una formula d’acquisto diversa da quella del prestito con diritto di riscatto (formula con la quale era stato preso dai neroazzurri). Avrà l’occasione di rifarsi e dimostrare tutto il suo talento in un club ambizioso che, retrocesso dalla serie A allo spareggio contro l’Hellas Verona, vuole subito ritornare nel massimo campionato. Nei prossimi giorni l’ufficialità e poi subito a disposizione di mister Alvini, che lo ha tanto voluto. Palermo, come detto, la sua ultima esperienza. Solo dieci le presenze, impreziosite da 3 gol e 1 assist.