Il Palermo ha due buchi a sinistra, Rinaudo prova a «tapparli»

Tra due settimane tornano le competizioni ufficiali e in casa Palermo restano ancora da coprire due buchi, che potrebbero presto diventare tre: Corini contro il Legnago ha utilizzato Ceccaroni come terzino sinistro e Damiani come ala, segno che in entrambe le posizioni il minimo infortunio può sconvolgere i piani e di come serva in tempi brevi un profilo che, soprattutto per l’esterno basso, potrebbe anche guadagnare i gradi di titolare. Nel tridente sulla corsia mancina il posto dovrebbe essere di Di Mariano, che però non ha ancora esordito nelle amichevoli a causa della lesione alla coscia: i suoi sostituti, Mancuso e Valente, erano entrambi indisponibili ieri e l’ex Empoli ne avrà per almeno un mese. Un innesto potrebbe arrivare anche a centrocampo, dove Damiani e Broh sono in uscita (ma i tempi per il passaggio alla Triestina si vanno allungando) e Corini vorrebbe, come nello scorso campionato, presentarsi ai blocchi di partenza con sei elementi in mediana.

n attacco sono diverse le soluzioni che stanno valutando Rinaudo e Bigon, senza però ancora provare l’affondo: per Rivas qualcosa potrebbe muoversi dopo mercoledì, quando verrà discusso il ricorso al Tar della Reggina; per Sibilli il dialogo con il Pisa è attualmente fermo e La Mantia (Spal) non sembra stuzzicare più di tanto la dirigenza. Il nome nuovo, già timidamente sondato dai rosa a fine giugno (prima di virare definitivamente su Mancuso), è quello di Borrelli del Frosinone, che potrebbe essere ceduto qualora in Ciociaria arrivi un’altra punta: è stato accostato a diverse squadre di B (Sampdoria, Cosenza, Reggiana), con il Palermo più defilato e che al momento non lo reputa una prima scelta per il reparto offensivo.

I prossimi potrebbero essere giorni determinanti anche per la scelta del terzino sinistro: un’eventuale bocciatura al Tar potrebbe accelerare la separazione tra la Reggina e Di Chiara, da tempo nel mirino del Palermo senza però che una trattativa sia mai entrata nel vivo. Sul giocatore resta vivo l’interesse di Bari e Parma: in particolare i ducali devono trovare il sostituto dell’ex rosa Pezzella, trasferitosi all’Empoli nei giorni scorsi. In corsa per quella porzione di campo anche Corrado: per la Ternana non è incedibile, ma il prezzo fissato gravita sui 3 milioni e l’Inter ne detiene il diritto di recompra. L’esterno degli umbri, che ha già militato nel Palermo nel 2020/21, è un under così come Borrelli: un aspetto che rende più praticabile l’affare per i rosa dal momento che il numero di over in organico rimane ancora troppo alto (20) e che l’unica cessione all’orizzonte sembra quella di Fella al Taranto.