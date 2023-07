Palermo, obiettivo terzino: sondaggio per Corrado, Silipo verso la cessione

Da un lato il lavoro sui campi del Trentino Alto Adige, dall’altro quello sul mercato. Dopo i cinque acquisti ormai ufficializzati, Rinaudo e Bigon sembrano essersi presi una pausa. Una fase di stallo propedeutica per vederci chiaro e prendere calciatori funzionali.

Il prossimo obiettivo è la fascia sinistra (ormai da tempo a dire la verità). In queste ore, è stato fatto un sondaggio per Niccolò Corrado, già passato da Palermo nella stagione 2020-2021 quando collezionò solo 7 presenze in serie C. In forza alla Ternana, non si tratta di un’operazione semplice per via dei problemi societari che stanno investendo il club umbro. Per i rossoverdi è infatti un momento di passaggio e fare mercato, sia in entrata che in uscita, è al momento un’utopia.

Il Palermo, comunque, non vuole perdere di vista il terzino classe 2000 che ha già avuto e che negli anni si è fatto le ossa in serie B. Nel ruolo di terzino, sempre vivi poi i nomi di Beruatto e Di Chiara, anche se i rosanero al momento non sono disposti ad accontentare (per il primo) il Pisa che chiede ben 4 milioni di euro. Il difensore della Reggina costa un po’ meno ma al momento la trattativa non è decollata.

Sul capitolo uscite, i maggiori indiziati sono Samuele Damiani e Jeremiè Broh. Per l’ex Empoli hanno già richiesto informazioni Triestina e Vicenza, squadre di lega pro, mentre per il francese al momento non c’è stata alcun sondaggio né offerta concreta. Partirà invece Andrea Silipo, che dopo il prestito alla Juve Stabia dello scorso anno non è partito con il gruppo verso il Trentino perché fuori dal progetto tecnico. Questa volta, infatti, la cessione dovrebbe essere a titolo definitivo. In pole c’è la Pro Vercelli, che nelle ultime ore ha superato Turris e Audace Cerignola. Quest’ultima, avanti fino a qualche giorno fa nella corsa al giocatore. Dopo 64 presenze e soli 5 gol, potrebbe dunque interrompersi ufficialmente l’avventura dell’attaccante romano al Palermo.