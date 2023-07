Verre ancora in rosanero? Trattativa Palermo-Samp, più difficile l'operazione per Collocolo

Valerio Verre potrebbe giocare ancora nel Palermo. Il centrocampista, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria a gennaio, a fine contratto (il 30 giugno) è tornato nel club blucerchiato, detentore del suo cartellino. La trattativa con i rosanero è però più aperta che mai per riportare il centrocampista 29enne a Palermo. La dirigenza rosanero lo ritiene ancora una validissima pedina per la rincorsa alla serie A. Più difficile invece il ritorno di Tutino, visto l’arrivo di Mancuso in attacco (dal Monza).

I colloqui con la Sampdoria restano quindi aperti e, oltretutto, Verre pare non far più parte del progetto blucerchiato visti gli arrivi di Maistro e Ricci. Andrea Pirlo, nuovo allenatore dei genovesi, punta su altri profili.

Il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, segue nel frattempo con grande attenzione anche Michele Collocolo, anche se al giocatore sono interessati anche club di serie A. Ultima stagione all’Ascoli dove ha collezionato 5 gol e 4 assist in 36 presenze. Ha soltanto 23 anni e ha fatto tanta gavetta in serie C prima di arrivare in cadetteria. Si tratta di un centrocampista centrale con buona attitudine all’inserimento, come dimostrano i suoi numeri in zona gol. Insomma, l’interesse è focalizzato soprattutto a centrocampo, un reparto che presto potrebbe perdere due pedine. Non è una novità, infatti, che Damiani e Broh siano in uscita anche se si stanno regolarmente allenando in gruppo. Sull’ex Cosenza, si è registrato in queste ore il corteggiamento del Lecco, appena promosso in serie B. Solo una richiesta di informazioni che potrebbe però presto diventare una trattativa. Ancora nessuna “telefonata” invece per Damiani, il cui futuro sembra però essere destinato altrove.

Anche se il duo Rinaudo-Bigon ha messo a referto già 5 colpi di mercato, si continua a lavorare intensamente per puntellare un altro reparto, quello delle corsie esterne, rimaste orfane dopo l’addio di Sala (fine prestito) e con il solo Aurelio che non può però giocare tutte le partite. Il club di viale del Fante, in tal senso, segue sempre Pietro Beruatto del Pisa (anche se la richiesta è molto alta, di circa di 4 milioni) e Gianluca Di Chiara della Reggina. Due profili interessanti e da tempo finiti sul taccuino di Rinaudo.