Palermo scatenato sul mercato, è fatta per il gioiellino Desplanches

Sebastiano Desplanches sarà un nuovo giocatore del Palermo. È fatta per il suo trasferimento in rosanero. Accordo trovato con il Vicenza per il passaggio del 20enne in Sicilia. Il contratto dovrebbe essere di 4 anni e il ragazzo farà il vice di Pigliacelli. Contestualmente, questa operazione in entrata libererà Samuele Massolo che è pronto a trasferirsi al Vicenza, in serie C. Rivelazione del mondiale U20 con l’Italia, con cui è arrivato in finale, ha giocato l’ultima stagione in lega pro con la maglia del Trento, con cui ha collezionato 10 presenze.

Dovrebbe arrivare a Palermo a titolo definitivo per 2 milioni più Massolo (come detto) e 1 milione di bonus. Vent’anni ma una carriera che fa ben sperare. Inter e Milan le sue prime maglie; un inizio di certo non banale. Da Appiano Gentile a Milanello, fino all’amicizia con Gianluigi Donnarumma (ora al Psg). Due anni fa la prima convocazione in serie A, le grandi prestazioni in Youth League contro Porto e Liverpool, fino alla prima panchina nella Champions League dei grandi. Contro Porto e Atletico Madrid, Sebastiano si godeva infatti la colonna sonora della Coppa più bella di tutte.

“Voglio giocare la Champions League con il Milan”, aveva dichiarato in un’intervista recente. Per ora, si dovrà “accontentare” del Palermo. Destinazione che ha preferito dall’inizio. Anche a fronte di squadre già in serie A come il Bologna (che lo voleva) e del Betis in Spagna. È stato eletto il miglior portiere al mondiale U20 con l’Italia di Nunziata e adesso è pronto a scrivere un’altra pagina della sua giovane, ma già importante carriera.