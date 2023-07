Devetak lascia il Palermo: va in prestito ai croati dell'Istra 1961

Mladen Devetak saluta il Palermo e si trasferisce in Croazia, al NK Istra 1961 di Pola. Il terzino sinistro serbo, 24 anni, arrivato in rosanero la scorsa estate, negli ultimi sei mesi ha indossato la maglia della Viterbese in Serie C. La società di viale del Fante fa sapere che Devetak si trasferisce con la formula del prestito con opzione in favore del club croato. A Mladen un «in bocca al lupo» da parte del City Football Group, del presidente del Palermo Dario Mirri e di «tutta la famiglia rosanero».