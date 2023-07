Il Palermo ha interesse anche per Valoti, Desplanches più vicino

Il Palermo è il club di serie B più attivo sul mercato. Lo conferma l’acquisto di Lucioni già ufficiale e le altre 4 trattative, per Vasic, Insigne, Mancuso e Ceccaroni, ormai in dirittura d’arrivo.

E da oggi, Rinaudo e Bigon hanno messo nel mirino anche Mattia Valoti del Monza. Non ha trovato molto spazio nell’ultimo campionato di serie A, solo 16 presenze di cui 4 da titolare, e potrebbe dunque andare a giocare altrove per trovare più minutaggio. Alla finestra ci sono come detto i rosanero. Il capoluogo siciliano sarebbe una destinazione gradita al centrocampista anche per via del rapporto con il padre, Adalino Valoti, che giocò nel Palermo e fu anche direttore sportivo dei siciliani. Ad alimentare la trattativa, non ancora iniziata, ci sarebbe poi l’otttimo rapporto con il club brianzolo, con cui il Palermo ha già chiuso l’affare Mancuso (manca solo la firma). Mezzala con caratteristiche d’inserimento: ciò che cerca Corini per la sua mediana.

In stile Vasic, arrivato dal Padova per 2 milioni di euro più 1 di bonus. Il 29enne nato a Vicenza ha segnato solo 3 gol in altrettanti match di Coppa Italia ma non ha trovato tanto spazio in serie A. In B fa però la differenza. Nella stagione 2021-2022, sempre con la maglia del Monza, ha segnato infatti 10 gol e fornito 3 assist in 31 presenze. L’anno prima, furono addirittura 11 le reti ma in 29 presenze con la maglia della Spal. Sono 99 i gettoni in serie B con 25 gol in totale. Centouno le partite giocate invece nel massimo campionato con le maglie di Spal ed Hellas Verona tra il 2017 e il 2020. Giocatore esperto e navigato, sarebbe un grande colpo per l’assalto alla serie A.

Così come lo sarebbe Desplanches del Vicenza. Ieri la notizia di un interessamento da parte del Palermo, oggi l’avvio dei contatti a passo spedito. Ora il club di viale del Fante è in pole position per il 21enne portiere rivelazione dell’Italia ai mondiali U20. L’ultima stagione in serie C con il Trento ma di proprietà del Vicenza che adesso vuole monetizzare il più possibile. Al momento i rosanero sono avanti rispetto a club di serie A che vogliono l’estremo difensore: Frosinone e Bologna su tutte, ma anche il Bari in serie B. Superare la folta concorrenza è possibile e il Palermo ha già dimostrato, grazie alla forza economica di City Group, di poterlo fare. Come nel caso di Vasic, ormai in pugno e strappato a club come Genoa, Sassuolo e Feyenoord che erano sul giocatore. Rinaudo e Bigon continuano a lavorare notte e giorno per costruire una squadra pronta al grande salto.