Palermo scatenato sul mercato: visite per Vasic, quasi fatta per Insigne e Mancuso

Il Palermo si prepara ad accogliere Aljosa Vasic. Sono fissate per oggi, infatti, le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che sarà quinquennale. L’accordo con il Padova era stato trovato a 2 milioni più 1 di bonus al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

Nelle prossime ore/giorni potrebbe arrivare l’ufficialità, solo una volta depositato il contratto del ragazzo. Sarà il secondo acquisto dopo quello di Lucioni del Frosinone. Vicinissimo anche Ceccaroni, mancano solo visite mediche e firma sul contratto dopo che il Venezia lo ha liberato a zero per risparmiare sull’oneroso ingaggio. Iljia Nestorovski invece, ex Palermo sondato dal club di viale del Fante per un possibile ritorno, dovrebbe andare al Venezia.

Il club veneto ha superato la concorrenza ed è pronto ad affondare per il centravanti macedone. Procede poi la trattativa per Roberto Insigne e potrebbe essere questa la settimana decisiva per chiudere l’operazione. Accettato già il contratto biennale dal calciatore, manca solo l’accordo totale con il Frosinone. Situazione analoga a quella che porterebbe a Leonardo Mancuso del Monza. C’è fiducia e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura.