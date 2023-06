Vasic è un giocatore del Palermo: ora le visite mediche, le cifre dell'affare

È fatta per Aljosa Vasic al Palermo. Risolti anche gli ultimi dettagli sul contratto. Visite mediche nelle prossime ore. L’accordo è totale sulla base di 2 milioni di euro (parte fissa) più 1 di bonus al raggiungimento di obiettivi di squadra (serie A) e personali legati al numero di presenze.

Un bonus che il Palermo sarebbe “felice” di pagare in quanto significherebbe serie A con Vasic grande protagonista. Al giocatore, confermato 5 anni di contratto, come detto ieri. Il board di city Group ha dato l’ok definitivo intorno alle 19 di ieri sera, oggi anche gli ultimi dettagli sono stati definiti.

Sul ragazzo c’erano anche Sassuolo, Genoa, Venezia e Feyenoord. Nelle ultime ore era stato il club di Carnevali a rilanciare, e anche gli olandesi facevano sul serio per il 21enne serbo nato in Italia. A spuntarla è stato però il Palermo, che ha accontentato le richieste economiche del club biancorosso e ha rappresentato l’alternativa tecnica migliore per il ragazzo. Un scommessa per il futuro, dopo il colpo pieno di esperienza targato Lucioni. Sarà il secondo acquisto stagionale dei rosanero in questa sessione di mercato estiva. Dopo la fase teorica, Rinaudo sta iniziando ad affondare i primi colpi.