Palermo, vicino Ceccaroni del Lecce a parametro zero: l'Arezzo chiede Soleri

Dopo aver chiuso per Lucioni dal Lecce, il Palermo si avvicina ad un altro difensore centrale. Si tratta di Pietro Ceccaroni, sempre di proprietà dei giallorossi. Dialogo costante tra le parti e fumata bianca che potrebbe arrivare a giorni. Il contratto del 27enne andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il club salentino non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Sarebbe un grande colpo a parametro zero.

A Lecce ha trovato poco spazio nella seconda parte di stagione: soltanto 2 presenza nella massima serie. Da settembre e fino a gennaio, ha collezionato invece 20 presenze con i lagunari. E sempre con arancioverdi aveva giocato per bene 35 volte in serie A nella stagione 2021-2022. Ben 134 presenze in serie B e 37 nel massimo campionato. Esperienza importante, nonostante la giovane età (27).

I prossimi giorni saranno decisivi per il buon esito della trattativa. Dal mercato in entrata a quello in uscita, perché delle novità importanti arrivano sul futuro di Soleri. L’attaccante non ha trovato moltissimo spazio in questa stagione (solo 7 presenze da titolare) e potrebbe decidere di cambiare aria. La prima richiesta di informazioni è arrivata dall’Arezzo, interessato al centravanti romano e scuola Roma. Il ds Giovannini vuole rinforzare il reparto offensivo del club, appena promosso in Lega Pro dalla serie D. Soleri non è però il solo che potrebbe partire. In bilico il futuro di Broh e Damiani, che hanno mercato soprattutto in B ma anche in C.