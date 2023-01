Dopo Graves, il Palermo punta un altro difensore: colloquio con il Pordenone per Aurelio

Rinaudo e il suo staff non sembrano aver finito il loro lavoro in sede di calciomercato invernale. Il Palermo starebbe per chiudere, infatti, un altro colpo dalla Serie C. Si tratta di Giuseppe Aurelio del Pordenone. Terzino sinistro, 22 anni, ben 4 gol e 7 assist in questa stagione in 22 presenze. Rinaudo, allo Sheraton di Milano, ha avuto poco fa un colloquio con il direttore sportivo del club neroverde. Insieme al ds rosanero, nel capoluogo lombardo sede del calciomercato, anche Bigon, nuovo consulente di City Football Group (e presente anche nella trattative che hanno portato Tutino e Verre in rosanero).

Intanto Simon Graves, giovane promessa del campionato danese, ha firmato col Palermo. La firma è avvenuta ad ora di pranzo allo stadio Renzo Barbera. Il difensore centrale, classe '99, che all'occorrenza può giocare anche da terzino, indosserà la maglia numero 2 e si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2027.

Al momento non è tramontata la trattativa per Masciangelo per il quale, come scritto, il Palermo aspettava una risposta dal Benevento in giornata. L'arrivo (imminente) di Aurelio, è però un segnale che non c'è più lo stesso ottimismo di qualche ora fa per il buon esito dell'operazione. Un colpo dalla Lega Pro per Eugenio Corini. Farà coppia con Sala.

