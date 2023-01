Palermo, anche Doda lascia il Palermo: in prestito all'Imolese in serie C

Altra cessione ufficiale: Masimiliano Doda lascia il Palermo. Il difensore albanese si trasferisce all'Imolese, in Lega Pro con la formula del prestito secco e giocherà nel girone B di serie C. Ad annunciarlo lo stesso club rossoblù con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "La società Imolese calcio comunica il tesseramento con la formula del prestito del difensore Masimiliano Doda".

Al Palermo dalla stagione 2019-2020 (quando i rosa militavano in serie D), Doda ha collezionato 48 presenze e un assist in 4 anni. In serie C 25 gettoni dal 2020 al 2022, fino alla serie B, quando il suo ruolo era ormai ai margini del progetto di Eugenio Corini. Quest'anno per lui solo una presenza in Coppa Italia. Adesso avrà la possibilità di giocare con più continuità ed essere protagonista.

Sul fronte nuovi arrivi, invece, dopo l'ormai certo ingaggio di Tutino, che probabilmente sarà la spalla di Brunori, il Palermo sta stringendo i tempi anche per Valerio Verre. Il trequartista potrebbe arrivare nella giornata di domani o al massimo tra due giorni.

