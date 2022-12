Nainggolan vuole tornare in Italia: il Palermo ci prova, l'ingaggio è quotato a 3,50 dalla Sisal

L’avventura di Radja Nainggolan all’Anversa è ormai ai titoli di coda. Il centrocampista belga è fuori dal progetto della prima squadra da oltre due mesi e in vista dell’imminente apertura della sessione di calciomercato invernale, il Ninja sogna un rientro in Italia. Chi sta pensando all’acquisto dell’ex Cagliari e Roma è il Palermo, secondo quanto rende noto Agipro. L’arrivo di Nainggolan al Palermo, entro il prossimo 31 gennaio, si gioca a 3,50 su Sisal, un acquisto importante, scrive ancora Agipronews, che potrebbe lanciare i rosanero verso una promozione in Serie A, dopo sei anni dall’ultima apparizione in massima serie.

