Le mosse del Palermo: contatti più intensi per Bisoli dal Brescia, piace Di Carmine ma si defila Bartolomei

Nelle ultime 48 ore si sono intensificati i contatti con il Brescia per Dimitri Bisoli. La trattativa è entrata nel vivo e il centrocampista 28enne nato a Cagliari accetterebbe volentieri la destinazione Palermo. Passi in avanti, dunque, per una mezz'ala che Corini conosce molto bene avendola allenata nella scorsa stagione.

Qualità di inserimento e di rottura: ciò che serve in quella zona nevralgica del campo che dalla prossima partita vedrà nuovi protagonisti. Stulac e Segre saranno infatti a piena disposizione dell'allenatore bresciano e convocabili per l'impegno casalingo contro l'Ascoli. Il centrocampista ormai ex Torino non è ancora ufficialmente rosanero ma sosterrà le visite mediche domenica e poi verrà ufficializzato dal club di viale del Fante.

Continua invece il tira e molla con l'Ascoli per Dario Saric. Il club bianconero non ha ancora dato una risposta alla mega offerta del Palermo che si avvicina ai 2 milioni di euro. Una cifra importante per la Serie B, di fronte alla quale tuttavia i marchigiani rimangono sospesi, indecisi. Il motivo del mancato via libera è da ricercare nella possibilità concreta di rafforzare un club concorrente come quello siciliano.

Rinaudo aspetta con fiducia la risposta del diesse Valentini, prima di interloquire con l'agente del ragazzo, Gianluca Mancini. Si defila invece la pista Bartolomei: c'era stato un contatto tra il Palermo e la Cremonese ma l'agente del giocatore non ha ricevuto nessuna chiamata, almeno per il momento.

La società rosanero valuta anche un vice Brunori. Tra i nomi papabili c'è sicuramente quello di Samuel Di Carmine. Nell'ultima stagione ha giocato con la maglia della Cremonese collezionando 30 presenze e 5 reti. Ha contribuito da protagonista alla promozione in Serie A del club lombardo.

