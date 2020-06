Il Palermo saluta Ricciardo, l'attaccante ceduto al Seregno

Gianni Ricciardo lascia il Palermo e si accasa al Seregno, squadra brianzola che ha disputato nella stagione appena conclusa il campionato di Serie D girone B. L’ormai ex rosanero non rientrava più nei piani del club di Viale del Fante e ha quindi preso la decisione di andare via. Per Ricciardo, quella al Palermo, non è stata una stagione esaltante, solo nove i gol messi a segno.

Di seguito il comunicato del Seregno: “Il Seregno Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Giovanni Ricciardo per la stagione 2020/21. Classe ‘86, oltre a diverse esperienze nei campionati professionistici, nel suo palmarès vanta la vittoria di 5 campionati con le maglie di Melfi, Siracusa, Sicula Leonzio, Cesena e Palermo. Benvenuto Giovanni a Seregno!”.

© Riproduzione riservata