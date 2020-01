Palermo, Floriano tratta sulla durata del contratto

Roberto Floriano tratta sulla durata del contratto con il Palermo. L'attaccante infatti ha chiesto garanzie per un ulteriore anno in caso di risalita tra i professionisti.

Sagramola e Castagnini - spiega Benedetto Giardina in un articolo sul Giornale di Sicilia - sembrano decisi a chiudere per quello che nella passata stagione è stato il capocannoniere del Bari in Serie D, con tredici reti.

Il giocatore pare abbia dato la sua disponibilità a scendere di categoria, ma solo per indossare la maglia rosanero. Intanto ieri ha ripreso ad allenarsi col Bari in attesa della rescissione ufficiale del contratto che lo lega al club pugliese.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

