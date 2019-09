Colpo a sorpresa del Palermo, ingaggiato l'attaccante Sforzini

Colpo a sorpresa. Il Palermo ha un nuovo attaccante ed è Ferdinando Sforzini, l’anno scorso in forza all’Avellino e che ha contribuito alla promozione in Serie C degli irpini con 11 reti.

Una valida alternativa per il ventaglio di scelte in attacco da parte di Rosario Pergolizzi che quindi avrà un attaccante di esperienza e di categoria su cui contare.

Dopo il periodo di prova di Guilherme, il Palermo ha quindi deciso di puntare su un attaccante che è comunque una certezza e che sarà immediatamente a disposizione.

L’annuncio dell’ingaggio e’ stato dato dal Palermo tramite i suoi canali social. Queste le prime parole di Sforzini: “Ragazzi, ci vediamo domenica al Barbera. Forza Palermo“.

