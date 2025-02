Ranocchia: «Fa male, volevamo vincere a tutti i costi»

Un gol dopo appena 24 secondi, una partita di sacrificio, poi la delusione per un pareggio che pesa come una sconfitta. Filippo Ranocchia è uno dei volti del rammarico rosanero dopo il 2-2 di La Spezia, maturato in pieno recupero dopo che il Palermo era avanti di due reti.

«C’è poco da dire, fa davvero male – ammette Ranocchia –. Abbiamo giocato con spirito, con sacrificio, volevamo i tre punti a tutti i costi. Per come si è sviluppata la partita, il pareggio ci lascia davvero l’amaro in bocca. Se ce lo avessero detto prima della gara, magari avremmo potuto considerarlo un buon risultato, ma dopo essere stati in vantaggio 2-0 non possiamo essere soddisfatti».

Il centrocampista rosanero ha sbloccato la gara con una magia dopo meno di mezzo minuto: «Il mio gol conta poco, il rammarico è per il risultato. Volevamo vincere anche perché loro in casa non avevano mai perso e sarebbe stato un successo importantissimo per noi».