Dionisi lancia i rinforzi: Audero e Pohjanpalo subito titolari contro lo Spezia

Audero e Pohjanpalo, dopo Magnani. I nuovi rosanero, nelle intenzioni del club, possono spostare gli equilibri, con il loro peso specifico. Ne è convinto anche Alessio Dionisi, tecnico del Palermo che, dopo il mercato invernale, ricomincia dalla trasferta sul campo dello Spezia, domenica pomeriggio (9 febbraio).

«I nuovi acquisti - osserva Dionisi - sono tre giocatori che alzano il livello, hanno qualità importanti. È positivo che si sia chiuso il mercato. Dentro lo spogliatoio non ho mai notato distrazione, ma ora è questa squadra che arriva fino al termine della stagione. Chi è arrivato darà una mano».

Il tecnico è pronto a dare fiducia immediata ai volti nuovi, ad Audero fra i pali e a Pohjanpalo in avanti. «Magnani ha già giocato - aggiunge - e ha fatto una buona partita. Gli altri due si sono allenati per tutta la settimana e giocheranno. È una dimostrazione in più a tutti che questa società ci crede. I risultati non sono stati all’altezza di quello che ci aspettavamo e volevamo. Se sono arrivati questi tre giocatori è proprio per provare a invertire questo trend. Ma nessuno ha il posto garantito. Sono motivati e integrati e mi aspetto questo da loro sempre. Mi aspetto che non ci si guardi indietro e si continui a lavorare per l’ambizione di tutti. Il club ci crede e ha dato un bel segnale, la piazza pure. E ci crediamo anche noi, dobbiamo dimostrarlo».