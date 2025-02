Brunori segna ma il Palermo cade: «Meritavamo di più»

La delusione è palpabile nelle parole di Matteo Brunori dopo la sconfitta del Palermo contro il Pisa per 2-1. Il capitano rosanero, autore del gol che ha riacceso le speranze nella ripresa, analizza la prestazione della squadra e guarda già alla prossima sfida.

«È stata una partita condizionata da qualche errore. C'è stata una reazione da parte di tutti noi, volevamo riprenderla fino all'ultimo. Sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo dato tutto fino all’ultimo secondo».

Brunori ha trovato la rete che ha riaperto il match, ma non è bastato: «Sì, come ho detto, ci abbiamo provato. Siamo stati anche un po' sporchi, ma la partita ci portava a questo. Abbiamo tentato di riprenderla nonostante le difficoltà».

Non manca il rammarico per un Barbera pieno di tifosi che speravano in un esito diverso: «Era un Barbera pieno di energia, volevamo dare una vittoria ai nostri tifosi, ma non ci siamo riusciti. Siamo delusi, perché meritavamo qualcosa di più».