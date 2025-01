Pohjanpalo-Palermo, Di Francesco: «Il focus adesso è sulla gara di Udine»

Ex centrocampista veloce e di buona qualità, Eusebio Di Francesco ritrova certe caratteristiche per rispondere, da tecnico del Venezia, alle domande su possibili entrate e sulla telenovela Pohjanpalo-Palermo. «Ora come ora non mi interessano le notizie di mercato, il focus adesso è sulla gara di Udine», dice l'allenatore arancioneroverde che comunque, nelle sue idee di calcio, difficilmente rinuncia a un centravanti. «Per quanto riguarda la fase offensiva, prediligo sempre avere un attaccante di ruolo nel tandem d’attacco», ha spiegato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa dell’Udinese, un derby del Triveneto di grande importanza soprattutto per i lagunari alla disperata ricerca di punti salvezza. «Affrontiamo una squadra di grande fisicità che ha fatto un grande inizio di campionato. I risultati delle ultime partita non sono dalla loro parte anche se avrebbero meritato qualche risultato favorevole in più per il gioco mostrato - spiega Di Francesco -. Sono una squadra con la capacità di ribaltare velocemente un’azione da difensiva a offensiva, ed grazie alla loro fisicità sono molto pericolosi nei calci piazzati».