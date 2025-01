Palermo, Appuah e Nedelcearu via: Pohjanpalo ancora non si sblocca

I lagunari vogliono riuscire a strappare il più possibile da questa operazione, consci del fatto che nel contratto del finlandese c’è una clausola da 6 milioni. Per queste ragioni si è iniziato a parlare anche di Diakité, profilo che intriga i veneti per la sua duttilità e che potrebbe essere inserito nel pacchetto. Ma non solo, perché tra le idee del Venezia c’è anche Vasic, profilo, però, che il club di viale del Fante non libera a cuore leggero. Dall’altra parte c’è anche la pista inversa che dovrebbe portare Candela a vestirsi di rosanero.

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato, il gong finale è fissato per lunedì a mezzanotte e il Palermo ha ancora diverse trattative aperte per dare a Dionisi i rinforzi necessari per tentare di invertire la rotta in campionato e giocarsi tutte le possibili chance per il salto di categoria fino alla fine. L’unico innesto ufficiale, al momento, è stato quello di Magnani, arrivato dal Verona e già ufficializzato. Poi sul piatto ci sono diversi nomi che ormai sono venuti fuori da diversi giorni. Il focus principale è naturalmente su Pohjanpalo, con l’attaccante del Venezia che sembra destinato a vestirsi di rosanero. Le interlocuzioni tra Palermo e Venezia vanno ormai avanti senza soluzione di continuità.

Una sorta di intrigo quello tra Palermo e Venezia che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, anche perché Antonelli, ds degli arancionerverdi ha in mano il sostituto di Pohjanpalo, ovvero Shomurodov della Roma, anche se l’uzbeko fino a ieri era tra i convocati di Ranieri per il match di Europa League tra i giallorossi e l’Eintracht Francoforte. Una volta liberato l’ex Genoa, a quel punto si andrebbero ad incastrare tutte le caselle. Ma nulla è scontato in una trattativa così complessa e che vede il coinvolgimento di più giocatori.

Intanto, Saric è virtualmente un giocatore del Cesena (prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni) con il bosniaco che va a liberare un posto «over» nelle liste. Una casella che potrebbe essere riempita da Mazzitelli. Il centrocampista del Como è nel mirino del ds Osti ormai da diverso tempo. L’attesa è dettata dal fatto che, al momento, l’entourage del giocatore vuole avere le idee chiare su tutte le possibili opzioni del ragazzo, comprese quelle possibili della Serie A.

Restando in casa Como tra le possibili suggestioni c’è quella di Audero per la porta, ma l’affare sarebbe parecchio complicato per svariate ragioni. Passando all’attacco tra le varie opzioni c’è anche quella di un possibile scambio con la Sampdoria tra Insigne e Borini, l’ostacolo al momento è rappresentato dall’ingaggio del primo che dovrebbe in qualche modo essere pagato dai rosanero, che non sono però troppo propensi a questo tipo di situazione.

Capitolo a parte per le uscite, oltre quella di Saric: Appuah andrà in prestito al Valenciennes, formazione che milita nella terza serie francese, mentre Nedelcearu (non convocato da Dionisi per scelta tecnica) dovrebbe passare ai russi del Club Akron Togliatti. Infine, per quanto riguarda Buttaro in pole c’è la Carrarese.