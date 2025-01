Saric saluta il Palermo, il bosniaco va al Cesena: ora è sprint per Mazzitelli

Il risultato è che al momento è tutto fermo, ma la situazione potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro perché i dialoghi sono fitti, intensi e continui. Ciò che filtra porta a vedere il tutto con positività e il buon esito della negoziazione non è al momento in grossa discussione, si tratta solo di un gioco delle parti. Un accordo è stato raggiunto anche con il giocatore, sulla base di un contratto di 3 anni e mezzo più opzione, a cifre da capogiro per la categoria. Adesso si attende un gioco di incastri, tra cui anche quello di Henry, che dovrebbe approdare alla Salernitana.

L’attesa per Pohjanpalo cresce con il passare dei giorni. Il Palermo aspetta il via libera definitivo da parte del Venezia, che al momento ha messo la situazione in stand-by, perché ha prima necessità di trovare un sostituto all’altezza e anche per il fatto che sabato tornerà in campo in un altro scontro diretto sul campo dell’Udinese. L’intesa di massima è stata raggiunta, ma i dettagli da limare non mancano. I lagunari probabilmente hanno intenzione di forzare leggermente la mano per strappare il massimo da questa trattativa (la famosa clausola da 6 milioni), ma il club rosanero ha avanzato una proposta chiara e netta di circa 4 milioni più bonus, dalla quale non sembrerebbe avere intenzione di muoversi molto e a cui potrebbe aggiungere una contropartita tecnica.

E fra gli incastri c’è anche la questione Diakité. Inizialmente si pensava che Il maliano fosse coinvolto in uno scambio con Candela, invece l’esterno destro ex Ternana potrebbe diventare una contropartita proprio per Pohjanpalo, in pratica il Palermo alleggerirebbe il cash da girare ai lagunari. Operazione che, comunque, non precluderebbe l’arrivo di Candela in rosanero che si trasferirebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Non solo l’asse con il Venezia però, il focus infatti è anche in mezzo al campo. Tutto fatto per il passaggio di Saric al Cesena in prestito oneroso con diritto di riscatto (è possibile che sia stata inserita l’opzione che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni). L’uscita del bosniaco libera uno slot «over» e apre lo sprint per Mazzitelli, obiettivo principale per la linea mediana. Il jolly ex Frosinone è un’occasione di mercato che si è creata da poche settimane, dopo che è stato certificato il suo imminente addio al Como. A quel punto il ds Osti ha fiutato l’affare e ha provato a capire che margini c’erano per portarlo in Sicilia.

Nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta definitiva per il suo approdo in rosanero. Mazzitelli andrebbe a rinforzare la batteria di centrocampisti a disposizione di Dionisi, essendo un calciatore molto duttile, dinamico e di grandi qualità. Sul giocatore ci sono in pressing anche alcune squadre di Serie A, ma l’ambizioso progetto rosanero è una carta importante da non sottovalutare. Tra l’altro il centrocampista ritroverebbe anche Magnani che in conferenza stampa ha affermato: «Ho letto dell’interesse per Mazzitelli. Mi farebbe piacere vederlo a Palermo perché è un ragazzo meraviglioso».

Restando in difesa, da definire c’è il nodo Nedelcearu. Il club rosanero aveva aperto anche all’ipotesi di un rinnovo, ma il calciatore sembra intenzionato a trovare una realtà che possa garantirgli più spazio, anche in virtù della questione legata alla Nazionale. Su di lui, oltre al Cosenza, si sono mosse diverse squadre rumene. In uscita c’è sempre Insigne, ma al momento non sembrano esserci club fortemente interessati a lui; è possibile che la sua posizione venga definita nelle ultime ore di mercato ma il suo ingaggio può essere un ostacolo.