Pohjanpalo, saluti e lacrime d’addio

Magnani, che in carriera ha indossato anche le maglie di Sassuolo e Sampdoria, in questa stagione aveva collezionato 17 presenze ed un gol con i gialloblù e più in generale vanta un totale di 146 apparizioni nella massima serie, condite da un totale di due reti. Il ventinovenne arriva per rinforzare un reparto che spesso ha sofferto troppo e ha vissuto periodi con diversi cali di concentrazione. Esperto, forte di testa e abile a giocare sia in una difesa a 3, quella che adotta il Palermo, che a 4, Magnani si andrà a giocare il posto con gli interpreti che fin qui hanno avuto il più alto minutaggio.

Ormai manca meno di una settimana alla chiusura del calciomercato e il Palermo sta mettendo a posto tutte le operazioni messe in piedi nelle ultime settimane dal direttore sportivo Osti. Il calciatore più vicino a diventare ufficialmente un nuovo rosanero è certamente Magnani, la cui ufficialità del suo trasferimento in rosanero è attesa a stretto giro di posta. Il centrale arriva dal Verona a titolo definitivo per una cifra di poco superiore ai 500 mila euro, anche per via del fatto che il suo accordo con il club scaligero sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Il classe 1995 siglerà un contratto fino al 2028 a circa 700 mila euro a stagione.

Oltre a Magnani, però, gli occhi di tutti sono puntati su Pohjanpalo che ieri ha disputato l’ultima gara con la maglia del Venezia pareggiando il derby con il Verona per 1-1 e mettendo il suo zampino nel gol dei lagunari di Zerbin. È da una sua conclusione, infatti, che è nata la rete che sbloccato la gara in favore della formazione di Di Francesco. A fine match il saluto ai tifosi e anche le lacrime del finlandese, che di fatto sono un ulteriore indizio che la trattativa per il suo arrivo in Sicilia è definita in ogni suo punto e si attendeva solo questo match per iniziare il processo burocratico che dovrebbe portare il centravanti a vestirsi di rosanero. Un’operazione da 4 milioni di euro più un contratto fino al 2029 a quasi 1,5 milioni a stagione per il «vichingo» che ha fatto le fortune del Venezia nelle ultime stagioni, trascinando i veneti nella scorsa stagione in Serie A a suon di gol, 22 complessivi per l’esattezza.

Collegata a questa operazione, ma indipendente da essa, c’è anche quella che potrebbe portare all’arrivo alla corte di Dionisi di Candela. Il laterale classe 2000, non convocato per la gara di ieri da Di Francesco, lascerà il Venezia e dovrebbe rientrare in uno scambio di prestiti con il Palermo che dovrebbe lasciare partire Diakité, jolly difensivo, anch’esso 2000, in grado di giocare da difensore centrale e all’occorrenza da laterale destro. Non dovrebbero esserci grossi ostacoli per entrambe le trattative che da qui ai prossimi giorni potrebbero sbloccarsi definitivamente e vedere la partenza dei giocatori in direzione delle rispettive mete.

Un giro che, per quanto riguarda l’attacco, prevede anche la partenza di Henry che rientrerebbe al Verona per poi essere girato alla Salernitana che nelle ultime ore ha superato la concorrenza della Sampdoria per arrivare al centravanti francese. Il totale sarebbe di tre colpi, ma la ciliegina sulla torta potrebbe arrivare a ridosso della chiusura della finestra di mercato, prevista per il 3 febbraio. Il Palermo, infatti, è al lavoro per un centrocampista e il nome è di un altro giocatore che milita in Serie A, Mazzitelli, in uscita dal Como. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare, a far spazio all’ex Frosinone dovrebbe essere Saric, che ha tanto mercato in Serie B. Buttaro ha rifiutato il Trapani, per lui c’è la pista Cosenza. Ancora in bilico il futuro di Nedelcearu.