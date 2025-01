Vasic: «C'è tanta rabbia ma siamo il Palermo e contro il Pisa vogliamo reagire»

Rammarico per il ko in trasferta ma anche determinazione in vista della sfida di venerdì contro il Pisa. A spiegare lo stato d'animo del Palermo è il centrocampista rosanero Vasic. «È stata una partita difficile. Nel primo tempo siamo stati bravi a riprenderla dopo essere andati sotto ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe. I ragazzi hanno dato tutto per rimettersi in carreggiata ma purtroppo non siamo riusciti a raccogliere i punti. Dopo i due risultati positivi nelle ultime settimane, il nostro obiettivo era dare continuità, e questo aumenta il dispiacere. Siamo carichi e vogliamo riprenderci la vittoria già venerdì prossimo».

Un pensiero speciale Vasic lo dedica ai tifosi, sempre presenti e calorosi anche nelle trasferte più impegnative. «Oggi, come sempre, erano tantissimi. Ci dispiace davvero tanto non essere riusciti a regalare loro una gioia. Sapevamo quanto ci tenevamo e avremmo voluto festeggiare con loro. Adesso vogliamo fare tutto il possibile per riprenderci i tre punti venerdì. Sappiamo che il Pisa si trova in alto in classifica ma noi siamo il Palermo. Dobbiamo giocare come sappiamo, con cattiveria e rabbia per centrare quello che non siamo riusciti a fare contro la Reggiana. Al Barbera daremo tutto per conquistare i tre punti».