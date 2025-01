Dionisi: «Gol evitabili e poca fortuna, contro il Pisa servirà un'altra mentalità»

Il Palermo esce battuto per 2-1 sul campo della Reggiana, un risultato che interrompe la striscia positiva di due vittorie consecutive. L'allenatore rosanero Alessio Dionisi non nasconde la delusione per l'andamento della gara: «Dopo due successi in casa era il momento di fare punti anche in trasferta ma non ci siamo riusciti. In gran parte è colpa nostra: abbiamo preso due gol evitabili che hanno condizionato tutta la partita, soprattutto il secondo tempo. Subire quel gol all'inizio della ripresa è stato brutto, davvero brutto da vedere. Non avevamo mai concesso una cosa del genere e mi dispiace, perché da lì la partita è cambiata».

Dionisi sottolinea come il Palermo sia stato costretto a rincorrere e a giocare una gara frammentata. «Dopo il gol la partita è diventata sporca, con poco gioco e tante interruzioni. Non voglio entrare nel merito, ogni squadra fa la partita che più ritiene opportuna, ma è un peccato perché avremmo potuto giocare un secondo tempo diverso dopo aver pareggiato nel primo. Invece ci siamo ritrovati a seguire una partita che non meritavamo di dover rincorrere».