Palermo, Dionisi non si esalta: «Guai a dare tutto per scontato»

Dopo due vittorie di fila, il Palermo è pronto a volare in direzione Reggio Emilia per affrontare la Reggiana di Viali, avversario ostico che sicuramente metterà a dura prova gli uomini di Dionisi. Il tecnico rosanero è consapevole della difficoltà della partita a prescindere dal momento positivo che si sta vivendo: «Veniamo da due buoni risultati e dobbiamo rimboccarci le maniche e sudare per raggiungerne un altro. Non diamo nulla per scontato perché non siamo ancora riusciti a dare continuità.

La Reggiana è una squadra che mi piace per interpreti e per organizzazione, in attacco a volte è difficile da leggere. Sono forti in ripartenza – ammette Dionisi - spesso si difendono bassi proprio perché hanno questa qualità. All’andata abbiamo fatto un ottimo primo tempo, il secondo così così. Questo non basterà, se non siamo squadra per tutta la partita non portiamo a casa niente. Credo sia quasi impossibile ripetere il primo tempo fatto contro la Reggiana, per cinquanta minuti abbiamo fatto cose molto positive ma non dobbiamo specchiarci e accontentarci».