Palermo, accordo totale per Pohjanpalo: anche Magnani in dirittura d’arrivo

Si tratta di un affare importante per entrambe le squadre: il Venezia incassa una cifra considerevole per un calciatore di 30 anni, mentre il Palermo inserisce nel proprio organico, in un reparto che già vanta capitan Brunori e Le Douaron, un centravanti di grande valore per la Serie B. Inoltre, aspetto non trascurabile, dato il lungo contratto, anche lo stesso Pohjanpalo può considerarsi soddisfatto, in quanto, se dovesse rimanere in Sicilia fino al 2029, arriverebbe a circa 35 anni.

Per quanto riguarda il contratto di Pohjanpalo (che sarà abbondantemente oltre il milione), la durata dovrebbe essere di 3 anni e mezzo, con un’ulteriore opzione per un’altra stagione. Ma non è da escludere che si arrivi a un contratto fino al 2029.

Grande attesa per l’ufficialità dell’arrivo in rosanero di Pohjanpalo. Il Palermo e il Venezia hanno raggiunto un accordo su ogni aspetto della trattativa e ora non resta che aspettare che il club lagunare trovi il sostituto del finlandese, con molta probabilità Shomurodov. La situazione è ormai definita in ogni suo dettaglio: dalla cifra da versare al Venezia all’ingaggio per il classe 1994. Le parti hanno trovato l’accordo sulla base di 4 milioni di euro (a cui potrebbero essere aggiunti eventuali bonus).

Il mercato gestito dal ds Osti (sebbene molte energie siano concentrate sull’acquisto di Pohjanpalo) non si limita comunque solo a questo affare. È infatti in dirittura d’arrivo anche la trattativa per Magnani del Verona. L’offerta del Palermo è in linea con il fatto che il calciatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre per il giocatore è pronto ad accettare un ingaggio simile a quello che percepisce attualmente con gli scaligeri, poco oltre il milione lordo. Sia per il centrale classe 1995 che per Pohjanpalo la situazione potrebbe sbloccarsi tra domani e l’inizio della prossima settimana.

In uscita, con l’arrivo del finlandese, è ai saluti Henry, destinato alla Sampdoria. Tornando alla difesa, da qui a pochi giorni si saprà la decisione finale di Nedelcearu. Non è escluso un rinnovo, ma al momento il difensore rumeno starebbe valutando tutte le opzioni disponibili, anche in termini di minutaggio. Fatta invece per il passaggio di Peda in prestito alla Juve Stabia. Il difensore polacco classe 2002, acquistato nell’estate del 2023 dalla Spal, dove ha giocato lo scorso anno, è approdato al Palermo quest’estate, ma ha collezionato solo tre presenze in questa prima parte di campionato, di cui una sola in Serie B.

Possibili novità anche per Saric e Insigne: il primo interessa a diversi club, ma sembra che nessuno al momento sia disposto a soddisfare le richieste economiche del Palermo (un milione la richiesta). Per quanto riguarda Insigne, il suo futuro, anche a causa di un ingaggio pesante, potrebbe risolversi nelle fasi finali del mercato.