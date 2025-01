Palermo, Dionisi: «Voglio una squadra operaia»

Concentrazione massima sul campo per ottenere la terza vittoria di fila: Alessio Dionisi è pronto per la sfida alla Reggiana e vuole un Palermo brillante nel gioco e cinico in fase offensiva. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa al Palermo Cfa. «Nelle ultime partite siamo stati meno belli, vogliamo essere squadra - sottolinea, - Sono soddisfatto dell’atteggiamento, ma per quanto riguarda la qualità del gioco abbiamo cambiato qualcosa e dobbiamo ritrovarci. Nelle ultime partite saremo stati meno puliti, ma molto efficaci: abbiamo concesso poco, fermo restando che potevamo creare di più. Veniamo da due gare buone nei risultati, dobbiamo rimboccarci le maniche per arrivare a tre: finora abbiamo avuto pochissima continuità». Il tecnico taglia poi corto sulle trattative, sia in entrata che in uscita, e si sofferma sull'avversario: «Il mercato non spetta a me farlo: io devo allenare la squadra, parlo solo di chi c'è e sono soddisfatto di chi c'è».