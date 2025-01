Il Palermo non cambia strada, Dionisi ha trovato l’undici titolare

La prestazione con la Juve Stabia non sarà stata scintillante come quella con il Modena, ma la solidità non è mancata e il risultato ha sorriso. Ora, contro la Reggiana, potrebbe accadere qualcosa che in stagione non è mai avvenuto e che al Palermo manca da quasi due anni: lo stesso undici di partenza per tre gare di fila. Dionisi, infatti, non ha mai confermato per tre volte consecutive la medesima formazione, ma con le risposte ottenute nelle ultime due gare questa potrebbe davvero essere la volta buona.

Del resto i rosa non avevano mai ottenuto due successi di fila in questo campionato: centrare il terzo permetterebbe di consolidare il quinto posto ed eventualmente avvicinarsi al quarto, se il Modena dovesse fare uno sgambetto (difficile) alla Cremonese. Schierare la stessa formazione vista con Modena e Juve Stabia da un lato sarebbe un segnale di voler ripagare la fiducia di quei giocatori che hanno permesso ai rosa di guadagnare sette posizioni in classifica in 180’ (senza nulla togliere alle riserve, in quanto il tiro dell’1-0 con le «vespe» nasce da un tiro insidioso del subentrato Vasic), dall’altro però rischierebbe di incidere sul piano fisico: un aspetto che Dionisi, atteso a inizio febbraio dalla sequenza terribile Pisa-Spezia, sa di non potersi permettere.