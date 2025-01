Cresce l’attesa per Pohjanpalo, ma il Venezia prende altro tempo

La trattativa per Pohjanpalo va avanti e filtra un certo ottimismo. L’affare è in fase piuttosto avanzata, tanto che la sensazione è che potrebbe concludersi da un momento all’altro. Nonostante la negoziazione sia serrata, i tempi potrebbero leggermente allungarsi, anche per via della caratura del giocatore e del peso specifico in termini economici sui quali si sta dialogando. L’offerta del Palermo al Venezia è chiara e lineare: circa 4 milioni di euro per acquistare il finlandese a titolo definitivo e portarlo subito in Sicilia.

Nel contratto in essere con il Venezia c’è una clausola di 6 milioni che libererebbe immediatamente Pohjanpalo, ma la società di viale del Fante non arriverà a quella cifra. La proposta è stata inviata e ora si attende che i lagunari diano il loro ok definitivo. Di fatto, manca solo questo e forse dipende anche dalla ricerca del sostituto: fin quando non avrà in mano un altro centravanti, il Venezia non lascerà partire il «vichingo».