Più soldi per Pohjanpalo, il Palermo aspetta il sì del Venezia

Joel Pohjanpalo è sempre più vicino al Palermo. L’attaccante del Venezia è diventato il principale rinforzo individuato dal club rosanero per migliorare l’organico a disposizione di Dionisi. La trattativa per portarlo in Sicilia continua a procedere nel verso giusto e la distanza tra domanda e offerta per il suo cartellino è ormai ridotta al minimo (si potrebbe chiudere per una cifra poco inferiore ai 4 milioni). Per queste ragioni non dovrebbero esserci grossi ostacoli da superare per arrivare al lieto fine della negoziazione. L’intesa con il calciatore e il suo entourage è già stata trovata, con il classe 1994 che andrebbe a guadagnare cifre importanti (oltre un milione) per il campionato di Serie B e allungherebbe anche il suo contratto, che con i lagunari scade nel 2027.

Un’operazione di grande spessore quella messa in piedi dal ds Osti, che, visto lo spiraglio, ha iniziato a esercitare un forte pressing per riuscire a concludere un eventuale acquisto che rappresenterebbe un vero e proprio colpo di mercato, anche solo per il fatto che si concretizzerebbe nella sessione di mercato invernale, certamente non la più semplice in cui operare. Pohjanpalo, in questa prima metà di stagione in Serie A con il Venezia, ha messo a segno sei reti ed è fortemente legato alla città lagunare, oltre che alla squadra di cui è capitano. Tutte condizioni che hanno spinto il finlandese a riflettere con grande attenzione sulla scelta migliore per il suo futuro. In generale, filtra ottimismo da tutte le parti in causa, ma il condizionale è sempre d’obbligo.