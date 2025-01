Palermo, Brunori: che fatica nelle gare esterne

L’ultima apparizione da titolare di Brunori fuori casa è quella del 24 agosto a Pisa (sconfitta 2-0): dopodiché, nelle nove partite successive, è sempre subentrato ad eccezione delle sfide con Mantova e Frosinone, nelle quali non ha disputato nemmeno un minuto. Negli ultimi tre impegni casalinghi Dionisi lo ha sempre schierato nell’undici di partenza ma a Cittadella, ultima gara esterna del Palermo, il numero 9 ha giocato solo nel secondo tempo a causa di una precedente indisposizione che ne limitava il minutaggio: nel momentaneo 1-1 di Lund c’è il suo zampino, in quanto è stato lui a calciare la punizione su cui l’americano ha trovato il tap-in vincente. Al Città del

Il suo ritorno al centro del progetto rosanero non è più in discussione, consolidato a inizio 2025 dalla fiducia della società e dalle apparizioni dal primo minuto contro Modena e Juve Stabia: ora, nell’impegno con la Reggiana, Brunori punta a riconquistare la stessa centralità nelle gare in trasferta, che vedono il Palermo invischiato in una spirale negativa anche a causa dell’utilizzo limitato dal capitano nella prima metà di stagione.

Tricolore, a meno di clamorose sorprese, il ritorno dal primo minuto è sicuro: giocherà al fianco di Le Douaron nel 3-5-2 che il tecnico sta pian piano cucendo addosso ai rosa.

Contro la Reggiana Brunori sarà chiamato non solo a guidare il Palermo al ritorno al successo esterno, ma anche a spezzare un tabù individuale: nel 2024 infatti non è mai riuscito a segnare su azione lontano dal Barbera, in quanto le cinque reti realizzate in trasferta sono tutte arrivate su rigore (Cremonese, Brescia, Pisa e Juve Stabia) o punizione (Pisa). Gli ultimi gol su azione fuori casa risalgono al dicembre 2023, quando con una doppietta incantevole spaventò il Parma capolista: il numero 9 superò Chichizola prima con un pallonetto da 40 metri circa, poi con un destro a giro sotto l’incrocio dei pali. I rosa si sarebbero poi fatti raggiungere in modo rocambolesco nel recupero, ma quella partita certificò una volta di più quanto fosse importante una figura come Brunori nel loro scacchiere.

Adesso il capitano, che nel frattempo ha ritrovato quello spazio che nei primi mesi del 2024/25 gli era precluso, vuole tornare a incantare i tifosi a suon di gol: alla Reggiana ha segnato la prima tripletta con il Palermo nel luglio 2022 (in Coppa Italia al Barbera) e adesso, in un’annata con appena due reti a referto, proverà a punirla nuovamente per far vedere a tutti che la vena realizzativa non si è spenta.