Il finlandese Pohjanpalo è il primo obiettivo per l’attacco del Palermo, Henry potrebbe tornare al Verona

Una situazione abbastanza lineare e un ruolo importante l’avrà anche la volontà di Pohjanpalo: se intraprendere una nuova avventura in un campionato che conosce bene, avendolo vinto attraverso i play-off nella scorsa stagione, oppure proseguire la storia d’amore con il Venezia. C’è da dire che, in termini economici, con il trasferimento Pohjanpalo andrebbe a guadagnare decisamente di più rispetto a quanto percepisce con il club lagunare, ovvero 300 mila euro.

Il Palermo ha già mosso i primi passi ed è intenzionato a fare sul serio per portare l’attaccante finlandese in Sicilia. Il contratto di Pohjanpalo scadrà il 30 giugno 2027 e prevede anche una clausola rescissoria pari a 6 milioni di euro, cifra importante che il club rosanero, però, vuole abbassare, ma l’offerta non può essere eccessivamente al di sotto di questa soglia. La necessità del Venezia, infatti, è quella di monetizzare il più possibile e avere liquidità per completare il suo mercato, che senza una cessione resterebbe bloccato.

Il Palermo ci prova per Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Venezia è finito nel mirino del club rosanero, che da pochi giorni si è seduto al tavolo della trattativa con la società lagunare. Dialoghi, confronti e apertura a capire come trovare una possibile soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

Riflessioni che il classe 1994 sta già facendo, poiché la possibilità che le parti giungano a un accordo è abbastanza alta e per questo bisogna avere immediatamente le idee chiare. Un po’ come le ha già il Venezia, che al suo posto potrebbe accogliere uno tra Belotti del Como o Shomurodov della Roma. La trattativa è iniziata e il tempo per decidere non è troppo, considerato che il mercato chiuderà tra meno di due settimane.

Pohjanpalo, sei gol in 19 partite in Serie A in questa stagione, andrebbe a completare una batteria di attaccanti di alto profilo e grandissima caratura per la B, andando a comporre una eventuale coppia con Brunori da invidia per diverse formazioni della massima serie.

Qualora dovesse arrivare il finlandese, chiaramente, ad uscire dovrebbe essere Henry. Il francese, con due gol messi a segno, non ha trovato grande continuità in termini di prestazioni e, di fatto, essendo arrivato in prestito dal Verona con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni (la promozione dei rosanero), potrebbe – previo accordo con gli scaligeri – rientrare alla base. Questa condizione farebbe decadere naturalmente anche l’obbligo di riscatto in caso di conquista della Serie A da parte del club di viale del Fante.

Tornando al mercato in entrata, gli altri obiettivi sono abbastanza chiari: un portiere da affiancare a Sirigu e Desplanches e un difensore, mentre il centrocampo (quinti compresi) è ritenuto al momento al completo. Per quanto riguarda il difensore, l’identikit è tracciato: centrale di piede destro, con una buona esperienza e con campionati importanti alle spalle (possibilmente consecutivi), oltre al fatto che debba aver giocato fin qui in questa prima parte di stagione con una buona continuità.

Il mercato setacciato è quello della Serie A anche per questo profilo, alla stregua di quanto si sta facendo per il reparto offensivo con Pohjanpalo, le cui alternative restano Lapadula e Borrelli. Fermo restando che l’attaccante del Venezia è l’obiettivo numero uno. In difesa, per far spazio in termini di slot over al nuovo acquisto, potrebbe essere uno tra Saric e Insigne. Invece, qualora Nedelcearu, il cui contratto scade a giugno, dovesse andar via, a quel punto si interverrebbe nuovamente in quella posizione. Infine, per quanto riguarda gli under, in uscita sempre Appuah, Buttaro e Peda