Il tecnico Dionisi: «Vittoria sporca ma fondamentale per crescere»

Alessio Dionisi non nasconde la soddisfazione per il successo del Palermo contro la Juve Stabia, seconda vittoria consecutiva per i rosanero e risultato che accende nuove speranze in ottica promozione. Un 1-0 sofferto e combattuto, risolto da Le Douaron: «Era una partita sporca, complicata, e lo sapevamo. Non siamo stati brillanti a livello tecnico, ma i ragazzi sono stati bravi a interpretarla nel modo giusto. Difensivamente abbiamo fatto molto bene, e quando non puoi vincere con il gioco, conta portare a casa i tre punti con carattere. Questa squadra sta imparando a farlo, e oggi era fondamentale».

Dionisi mantiene però i piedi per terra e invita il gruppo a non fermarsi: «Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno con sei punti in tre partite, ma dobbiamo restare equilibrati. È giusto festeggiare questa vittoria e riposarsi, ma da martedì si penserà subito alla prossima gara. Non possiamo permetterci cali di concentrazione: fermarci ora sarebbe autolesionismo».